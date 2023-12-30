Немецкие хакеры обнаружили скрытый «режим Илона» в автомобилях Tesla

Немецкие хакеры обнаружили у Tesla секретный «режим Илона», который позволяет полностью автоматизировать вождение, пишет 29 декабря Daily Mail. Электромобили Tesla предлагают частичный автопилот и требуют от водителя регулярного прикосновения к рулю, однако с открытием хакеров всё может поменяться и увеличить число аварий.

Аспиранты Берлинского технического университета (TU Berlin) взломали Tesla Model 3, используя оборудование стоимостью около €600, и смогли получить доступ к «критическим данным» об электромобиле, а также обнаружили код, подтверждающий наличие «режима Илона» — скрытую настройку, которая позволят запускать автопилот без особых условий.

Режим автопилота Tesla берет на себя выполнение определенных задач, но водителю нужно постоянно прикасаться к рулю, чтобы показать готовность в любой момент взять управление на себя. Однако так называемый «режим Илона», встроенный в Tesla, отменяет это, и если его активировать, количество аварий с электромобилем может возрасти.

Кристиан Верлинг, Никлас Кюхнапфель и Ханс Никлас Якоб представили результаты исследований на хакерском конгрессе Chaos Computer Club в Гамбурге 27 декабря.

«Атака позволила нам извлекать произвольный код и пользовательские данные из системы», — сказали аспиранты-хакеры.

По словам ученых, «сбой напряжения», который позволил им добраться до ключевой информации, требует физического доступа к электрической схеме автомобиля и не может быть осуществлен удаленно. Он предполагает намеренное создание кратковременных колебаний в источнике питания цепи, что может вызвать сбои в электромобиле.

Эти сбои позволили немецким хакерам получить несанкционированный доступ к данным о Tesla и извлечь конфиденциальные данные из ее памяти. Это включало личную информацию о водителе — контакты в телефонной книге и встречи в календаре, а также данные об автомобиле — места, в которых он бывал.

Эксперты также нашли код, который подтвердил существование «режима Илона», который уменьшает количество предупреждений о мониторинге водителя. Это позволяет управлять автомобилем без рук, хотя это противоречит официальным рекомендациям Tesla и потенциально опасно.

Высказывались предположения, что особый режим зарезервирован для генерального директора Tesla Илона Маска и нескольких избранных клиентов.

13 декабря стало известно, что Tesla отзывает почти все 2 млн проданных в США электромобилей из-за системы автопилота. Двухлетнее расследование Национального управления безопасностью движения (NHTSA) примерно 1 тыс. аварий с Tesla показало, что функция автопилота недостаточно совершенна и может приводить к авариям.

В мае 2023 года министр транспорта США Пит Буттиджич раскритиковал автопилот Tesla. По его словам, компания не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию.