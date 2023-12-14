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Tesla отозвала почти все проданные в США автомобили из-за автопилота

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
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Tesla отзывает почти все 2 млн проданных в США электромобилей из-за системы автопилота. Двухлетнее расследование Национального управления безопасностью движения (NHTSA) примерно 1 тыс. аварий с Tesla показало, что функция автопилота недостаточно совершенна и может приводить к авариям, пишет CNN Business 13 декабря.

Днем ранее NHTSA заявило, что система автопилота в Tesla может дать водителям ложное чувство безопасности, быть использована не по назначению в определенных опасных ситуациях и оказаться неспособной безопасно управлять электромобилем на дороге.

В письме Tesla управление указало, что отзыву подлежат 2,031 млн электромобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y, которые были выпущены в период с 5 октября 2012 года по 7 декабря 2023-го.

Там же указано, что Tesla согласилась на обновление программного обеспечения начиная с 12 декабря текущего года, которое ограничит использование функции автопилота, если водитель не сможет продемонстрировать несколько раз свою готовность возобновить управление автомобилем, пока автопилот включен.

Обновление программного обеспечения добавит число уведомлений водителю Tesla о сложных участках на дороге во время включенной функции автопилота. Согласно заявлению NHTSA, эти уведомления будут напоминать водителям о необходимости держать руки на руле и смотреть на дорогу.

Когда программное обеспечение определит, что водитель невнимателен при приближении электромобиля к контрольно-пропускным пунктам или съезду с шоссе, где необходимо участие человека в управлении, Tesla отключит автопилот.

После информации об отзыве Tesla акции компании на торгах в США 13 декабря упали до $234 (1,3%).

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В мае министр транспорта США Пит Буттиджич раскритиковал автопилот Tesla. По его словам, компания не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. По его мнению, компании стоит перестать позиционировать свои электромобили как беспилотные. Буттиджич также выразил беспокойство по поводу маркетинга системы Tesla, которая находится под следствием его ведомства в связи с авариями и ДТП, которые привели по меньшей мере к 14 смертям.

Ранее, 8 марта, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о необходимости расследования в отношении 120 тыс. электромобилей Tesla Model Y после сообщений об отваливающихся рулях.

17 февраля сообщалось, что компания Tesla отзывает более 362 тыс. автомобилей в США, чтобы обновить свою бета-версию программного обеспечения для автопилота. NHTSA считает, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству «превышать ограничения скорости или проезжать перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии».

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