Юрист напомнил о штрафах за запуск новогодних салютов

В некоторых регионах РФ установили полный запрет на запуск салютов и фейерверков, в других требования не такие жесткие. О том, как правильно выбрать площадку для запуска, 30 декабря рассказал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

Помимо того что в некоторых регионах существует полный запрет на салюты, где-то могут действовать законы «О тишине», предупредил эксперт. Они запрещают шум после определенного времени, и новогодняя ночь не является исключением.

Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» дает исчерпывающий перечень ограничений на запуск салютов. Денисов советует ознакомиться с ним, чтобы не быть оштрафованным. И главный пункт — правильный выбор локации для запуска.

Согласно основным правилам, нельзя устраивать фейерверк в жилой зоне и в лесах, так как там невозможно соблюсти правило о минимальном расстоянии в 150 м до объектов.

Список адресов и площадок, где разрешен самостоятельный запуск салютов в Москве и области, опубликован на портале правительства Москвы и на сайте правительства Московской области соответственно, отметил Денисов.

Ранее, 28 декабря, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как создать безопасное пространство для празднования Нового года дома и в офисе. Он отметил, что из-за пиротехники и большого количества включенных электроприборов в новогодние праздники повышается риск возникновения пожара.

27 декабря начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по городу Москве Александр Бобров рассказал о правилах запуска фейерверков. Специалист напомнил, что категорически запрещено запускать пиротехнику в ветреную и ненастную погоду. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки. Бобров подчеркнул, что, если фейерверк не сработал, к нему нельзя приближаться раньше чем через 10 минут. Повторно запускать несработавший фейерверк нельзя.