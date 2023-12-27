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В МЧС перечислили правила запуска фейерверков

МЧС: поджигать фитиль фейерверка следует на расстоянии вытянутой руки
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по городу Москве, главный государственный инспектор города Москвы по пожарному надзору Александр Бобров рассказал о правилах запуска фейерверков.

Специалист предупредил, что во время новогодних и рождественских праздников повышаются риски чрезвычайных ситуаций, которые во многом связаны с фейерверками.

Перед запуском фейерверков Бобров призвал внимательно ознакомиться с инструкцией и строго ее соблюдать. Он напомнил, что использование фейерверков в помещении недопустимо, в отличие от бенгальских огней. Дома можно использовать только небольшие «свечи», длиной 15–20 см, пишет сайт aif.ru в среду, 27 декабря.

Приобретать пиротехнику специалист призвал только в специализированных магазинах, а не на рынке или «с рук». Стоит обратить внимание на упаковку, на которой не должно быть дефектов и повреждений, также она должна быть сухой и иметь значок сертификационного центра и торговый знак официального распространителя.

В инструкции на русском языке должны быть дата изготовления, координаты изготовителя и экспортера, срок хранения и правила эксплуатации, а также особенности применения данного изделия и приведено краткое описание эффекта. Надписи должны присутствовать на самой упаковке, а не на отдельном листе, подчеркнул Бобров.

Специалист напомнил, что категорически запрещено запускать пиротехнику в ветреную и ненастную погоду. Дети и подростки могут запускать фейерверки только под контролем взрослых. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, римские свечи должны быть надежно закреплены — закопаны в землю или снег, или же привязаны к колышку. Перед запуском батареи салютов и фонтанов их следует обложить кирпичами, камнями или втрамбованным снегом. Наземные и воздушные фейерверки можно запускать на гладкой поверхности — на льду, асфальте или бетоне, подстеленной картонке. Зрители должны находиться не ближе чем за 30–50 метров от места запуска.

Бобров подчеркнул, что если фейерверк не сработал, к нему нельзя приближаться раньше чем через 10 минут. Повторно запускать несработавший фейерверк нельзя.

Что касается хранения шутих в домашних условиях, Бобров указал на то, что они должны находиться вдали от обогревателей, горючих и легковоспламеняющихся материалов, в теплом и сухом месте. Если они отсырели, их нельзя сушить феном или на батарее. Также ни в коем случае нельзя разбирать их или пытаться изменить конструкцию.

С огоньком: как не ошибиться в выборе пиротехники
Советы специалистов по обращению с петардами и фейерверками

26 декабря врач-травматолог клиники академика Ройтберга Сергей Малыхин в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что главной ошибкой при обращении с пиротехникой является разглядывание фейерверка с близкого расстояния, который, как кажется, уже отработал. По словам Малыхина, главное правило безопасности — держаться на максимально возможном расстоянии от фейерверков, пишет НСН.

25 декабря стало известно, что служба спасения «112» в Московской области усилит режим работы в предстоящие новогодние праздники. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», зимой количество вызовов значительно возрастает — до 50 тыс. в сутки. В праздничные дни поступает много вызовов из-за взрывов петард и фейерверков.

22 декабря телеканал «Звезда» сообщил, что сразу в нескольких регионах России власти отказались от фейерверков. С 1 января салютов не будет в Саратовской, Нижегородской, Курганской и многих других регионах. В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество.

В приграничных областях и республиках, например Курской, Белгородской, Ростовской и в Крыму, запуск салютов запрещен вовсе. Сделано это из соображений безопасности и чтобы облегчить работу правоохранителям.

20 декабря врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков назвал «Известиям» самые частые травмы, которые получают люди в период новогодних праздников. По его опыту, это ожоги, полученные в результате неосторожного использования пиротехники, а также травмы вследствие падения и ушибы.

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