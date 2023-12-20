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Врач дал советы на случай ожогов при использовании фейерверков

Хирург Хрипков: ожоги и переломы — самые распространенные травмы в Новый год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Самые частые травмы, которые получают люди в период новогодних праздников, — это ожоги, полученные в результате неосторожного использования пиротехники, а также травмы вследствие падения, ушибов. Для того, чтобы избежать этих неприятностей, следует соблюдать правила безопасности, а о том, как действовать, если всё же кто-то пострадал, «Известиям» 20 декабря рассказал врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков.

По его словам, при ожоге кожи сперва стоит оценить степень поражения. Если оно поверхностное, то есть наблюдается лишь покраснение кожи, то первая помощь будет заключаться в следующем: необходимо охладить поврежденный участок водопроводной проточной водой комнатной температуры в течение 10–15 минут, нанести на область ожога специальное средство с действующим веществом «Декспантенол» и затем наложить стерильную повязку.

«В случае, если кожа отслаивается и повреждена на глубину, появляются пузыри, то потребуется срочное посещение врача: только он сможет определить правильную дальнейшую тактику лечения. В ожидании медицинской помощи ни в коем случае нельзя обрабатывать кожу спиртом или одеколоном, прокалывать пузыри, смазывать кожу маслом или жирным кремом, зеленкой, марганцовкой», — пояснил Хрипков.

При падении, ушибах, порезах необходимо обратить внимание на наличие ран и ссадин: нужно аккуратно промыть их под проточной водой, обработать антисептиком без спирта и наложить стерильную повязку. В случае активного кровотечения следует вызвать скорую помощь и наложить чистую давящую повязку до приезда врача, отметил хирург.

«Если у пострадавшего имеется подозрение на перелом, необходимо до приезда скорой помощи зафиксировать конечность и приложить к поврежденному месту холод. Для фиксации в отсутствие шины подойдут любые твердые прямые предметы, например доски или палки. Не рекомендуется пытаться самостоятельно вправить конечность, если вы видите торчащие через кожу костные отломки или другую деформацию: эта манипуляция может навредить человеку еще больше», — объяснил врач.

При сильном ударе головой и боли в шее стоит обеспечить неподвижность этих частей тела до приезда скорой помощи. При ожогах лица, глаз, промежности, кистей и стоп необходимо обязательно вызвать скорую помощь, подытожил Хрипков.

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