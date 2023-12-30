СБУ обвинила владельца «Хортицы» в сотрудничестве с Россией из-за закупок спирта
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению Черняку, говорится в заявлении службы от 29 декабря в Telegram-канале.
«Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте. Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию», — аргументировали претензии к бизнесмену в СБУ.
На основании собранных СБУ доказательств следователи предъявили обвинения Черняку и шести топ-менеджерам его компаний. По информации ведомства, решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).
По данным из открытых источников, Евгений Черняк — основатель и генеральный директор холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками «Хортица», «Шустов», «Первак».
22 декабря Служба безопасности Украины сообщила о том, что в Киеве был задержан руководитель одного из главных управлений минобороны Украины за попытку мошенничества. Задержание произошло за попытку хищения около 1,5 млрд гривен ($39,8 млн) при закупке артиллерийских снарядов.
3 ноября СБУ предъявила депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. Согласно материалам дела, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены.
В конце августа СБУ заочно завела уголовное дело против киевского бизнесмена, обвинив его в уплате в бюджет России налогов на сумму 50 млн рублей. Как отметили в спецслужбе, подозреваемый является владельцем киевской торговой компании и учредителем еще двух в Москве.