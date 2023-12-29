НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
На основном государственном экзамене по математике в России в 2024 году запретят использовать калькуляторы. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документе.
Отмечается, что участники экзамена смогут пользоваться только линейкой для построения чертежей и рисунков, а также справочными материалами, которые содержат основные формулы курса математики в рамках образовательной программы основного общего образования.
Принятое решение подтвердили и в в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает ТАСС.
«По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет», — говорится в сообщении ведомства.
При этом там добавили, что вопрос будет прорабатываться в дальнейшем.
Ранее, 26 декабря, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ. При этом Музаев отметил, что с ИИ начали экспериментировать в 18 субъектах, а сейчас он уже задействован в 84. Так, если в 2020 году искусственный интеллект часто ошибался, то сейчас качество верных меток на подозрительных учеников возрастает.
До этого, 24 декабря, 19 ноября Музаев заявил, что перевод ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет не планируется и не обсуждается.