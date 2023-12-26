Реклама
Прямой эфир
Общество
Мурашко рассказал о притоке врачей в новые регионы РФ
Общество
В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
Политика
Песков объяснил большое количество желающих участвовать в выборах
Туризм
Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году
Общество
Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя
Интернет и технологии
Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ
Мир
ЦАХАЛ заявила о приостановке боев в районе города Дейр-эль-Балах в секторе Газа
Мир
Лавров заявил о серьезном интересе Латинской Америки к БРИКС
Армия
Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год
Мир
Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
Армия
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии
Спорт
Вратарь сборной СССР Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов
Мир
В США заявили об истощении военных ресурсов Запада из-за поддержки Киева
Общество
Новогодний «Еж-3» в последний раз вышел на фиолетовую ветку метро Москвы
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: ИИ учится следить за нарушениями во время ЕГЭ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Искусственному интеллекту (ИИ) в образовании всего три года, с 2020 года он учится выявлять нарушителей в аудитории и определять почерки экзаменуемых во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 26 декабря рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью агрегатору «СМИ2».

«Вот, например, искусственный интеллект на ЕГЭ: «малышу» всего три года, он растет с 2020 года. Тоже учится. Почерки определяет, нарушителей в аудитории выявляет, видит, когда телефон или шпаргалка используются. В 2020 году нейросеть выявила 21 нарушение, в 2021-м — 137, в 2022-м — 186, в 2023-м уже 457 нарушений», — сказал он.

При этом Музаев отметил, что с ИИ начали экспериментировать в 18 субъектах, а сейчас он уже задействован в 84. Так, если в 2020 году искусственный интеллект часто ошибался, то сейчас качество верных меток на подозрительных учеников возрастает.

Глава Рособрнадзора также затронул и тему проведения ЕГЭ в новых регионах. Он указал на то, что в них до 2026 года действует особый порядок сдачи экзамена. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей могут сдавать на выбор ЕГЭ или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) только по двум обязательным предметам.

Помимо этого Музаев заверил, что в Херсонской и Запорожской областях будут проводиться мониторинги уровня знаний, чтобы создать максимально мягкий переход.

«Если хочешь сдавать ЕГЭ, сдавай. Но если считаешь, что не сможешь, то есть возможность сдать в форме государственного выпускного экзамена. Получив аттестат, выпускники смогут поступать в вузы», — заключил глава Рособрнадзора.

Цифровое будущее: в России обновят стратегию развития искусственного интеллекта
Она войдет в нацпроект «Экономика данных»

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, но нужно сделать всё, чтобы стать лидерами в данном направлении. Говоря о том, стоит ли бояться ИИ, Путин указал, что сейчас ИИ начинает чувствовать, различать запахи, у него появляются когнитивные возможности и он сам себя развивает. Однако предотвратить это развитие невозможно.

В июле руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта заявил, что уже сейчас искусственный интеллект (ИИ) способен оказывать ощутимую помощь учителям в проведении образовательных занятий, а с развитием таких технологий этот процесс станет более персонифицированным, комфортным и результативным для каждого ученика.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023