Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ

Искусственному интеллекту (ИИ) в образовании всего три года, с 2020 года он учится выявлять нарушителей в аудитории и определять почерки экзаменуемых во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 26 декабря рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью агрегатору «СМИ2».

«Вот, например, искусственный интеллект на ЕГЭ: «малышу» всего три года, он растет с 2020 года. Тоже учится. Почерки определяет, нарушителей в аудитории выявляет, видит, когда телефон или шпаргалка используются. В 2020 году нейросеть выявила 21 нарушение, в 2021-м — 137, в 2022-м — 186, в 2023-м уже 457 нарушений», — сказал он.

При этом Музаев отметил, что с ИИ начали экспериментировать в 18 субъектах, а сейчас он уже задействован в 84. Так, если в 2020 году искусственный интеллект часто ошибался, то сейчас качество верных меток на подозрительных учеников возрастает.

Глава Рособрнадзора также затронул и тему проведения ЕГЭ в новых регионах. Он указал на то, что в них до 2026 года действует особый порядок сдачи экзамена. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей могут сдавать на выбор ЕГЭ или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) только по двум обязательным предметам.

Помимо этого Музаев заверил, что в Херсонской и Запорожской областях будут проводиться мониторинги уровня знаний, чтобы создать максимально мягкий переход.

«Если хочешь сдавать ЕГЭ, сдавай. Но если считаешь, что не сможешь, то есть возможность сдать в форме государственного выпускного экзамена. Получив аттестат, выпускники смогут поступать в вузы», — заключил глава Рособрнадзора.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, но нужно сделать всё, чтобы стать лидерами в данном направлении. Говоря о том, стоит ли бояться ИИ, Путин указал, что сейчас ИИ начинает чувствовать, различать запахи, у него появляются когнитивные возможности и он сам себя развивает. Однако предотвратить это развитие невозможно.

В июле руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта заявил, что уже сейчас искусственный интеллект (ИИ) способен оказывать ощутимую помощь учителям в проведении образовательных занятий, а с развитием таких технологий этот процесс станет более персонифицированным, комфортным и результативным для каждого ученика.