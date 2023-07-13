Эксперт рассказал о возможностях использования ИИ в образовании

Уже сейчас искусственный интеллект (ИИ) способен оказывать ощутимую помощь учителям в проведении образовательных занятий, а с развитием таких технологий этот процесс станет более персонифицированным, комфортным и результативным для каждого ученика. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 13 июля высказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Он обратил внимание, что есть разные технологии ИИ, которые могут быть полезны в образовательном процессе. Например, по его мнению, потенциал ChatGPT, который сейчас переживает активную фазу популярности и развития, сейчас сложно оценить на 100%, однако он скорее может быть операционным помощником в образовательной деятельности: например, упрощать процесс подготовки к урокам для преподавателей и методистов.

При этом, работу ИИ всё равно нужно проверять, поскольку иногда даже идеально написанные текст или задания могут оказаться «странными» со смысловой точки зрения, отметил Мушта.

«Но если мы говорим не только про ChatGPT или его аналоги, то нейросети могут оказывать значительную помощь в проведении занятий. Особенно это востребовано в онлайн-уроках, где у преподавателя нет возможности находиться рядом с учениками. С помощью технологий он может лучше замечать изменение настроения студентов, а также больше фокусироваться на объяснении материала и работу с учениками», — заявил он.

В частности, эксперт рассказал об использовании нейросети, которая помогает преподавателю поддерживать вовлеченность учащихся в урок.

«Система позволяет фиксировать детали, которые преподаватель онлайн-урока может упускать. В частности, нейросеть считывает мимику учеников через веб-камеру и анализирует их эмоции, замечает, куда направлен взгляд студента во время урока. Дополнительно фиксируется, как часто студент переключался во время урока на другие приложения и сайты, как он решает интерактивные задания, какие ошибки допускает и сколько времени тратит на их прохождение. Всё это помогает анализировать вовлеченность студентов в урок в режиме реального времени, и обращать внимание преподавателя на тех, кто заскучал», — рассказал Мушта.

Также, по его словам, система на основе полученных данных подсказывает преподавателю, на каком этапе урока ученикам было сложнее всего воспринимать материал. Преподаватель может раньше заметить, что конкретный ученик, например, испытывает сложности и предложить ему помощь. Самому студенту в конце урока приходит краткий обзор по результатам его работы, где он может узнать свои сильные и слабые стороны, а также получить рекомендации по самостоятельной проработке материала между занятиями. Благодаря этому студенты получают индивидуальную траекторию обучения и меньше зависят от результатов группы.

Он отметил, что благодаря внедрению этой системы в образовательный процесс студенты стали меньше отвлекаться во время занятий, снизилось количество опозданий, ученики стали реже уходить с уроков, а также увеличилось число тех, кто начал проявлять активность в чате.

Эксперт добавил, что с помощью данной технологии удается одновременно проводить урок уже не для 20 человек, а для более чем 300.

«Все это позволяет предполагать, что развитие ИИ сделают образовательный процесс более персонифицированным, комфортным и результативным для каждого ученика», — подытожил Мушта.

15 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.