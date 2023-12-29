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Экс-ухажера Волочковой обвинили в обмане инвестора на 200 тысяч

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Фото: соцсети
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На бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана написали еще одно заявление в полицию, его обвинили в обмане инвестора на 200 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает источник «Известий».

По словам женщины, в июне 2022 года был заключен договор займа с целью инвестирования в развитие в сети кондитерских Family Desert сроком на 12 месяцев под 80% годовых с ежемесячными выплатами процентов.

«Инвестор, работающая в ФГБУ «ФЦССХ им. Суханова» вложила 200 тыс. рублей в бизнес Дюрана, ожидая, что получит проценты от суммы и ежемесячные выплаты. Но, как она уверяет, ничего из этого выполнено мужчиной не было», — поделился собеседник.

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К бывшему возлюбленному Волочковой уже неоднократно высказывали претензии многие из его инвесторов. 28 октября в отделение полиции по Пресненскому району города Москвы поступили два заявления на него. 24-летняя девушка заключила договор денежного займа в инвестирование и развитие сети кондитерских изделий Family Desert, принадлежащих Дюрану, и вложила 100 тыс. рублей. Вторым пострадавшим оказался 47-летний мужчина, который инвестировал 500 тыс. рублей. Однако никто из инвесторов ни денег, ни процентов не получил.

До этого, 23 октября, сообщалось, что от аферы Дюрана пострадала также бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Пьеха, вложившая в бизнес экс-ухажера Волочковой 200 тыс. рублей. Женщина подала на Дюрана заявление в полицию.

Кроме того, 6 октября источник «Известий» сообщил об очередных обманутых инвесторах, которые обратились в полицию с заявлением на Дюрана. Заявителями стали 45-летняя москвичка, вложившая в развитие кондитерского бизнеса в общей сложности 2 млн рублей, а также 60-летний мужчина, который инвестировал 3 млн. В обоих случаях экс-жених балерины исчез с деньгами.

Другой вкладчик рассказал «Известиям» о мошенничествах Дюрана 22 сентября. Он отметил, что у бывшего возлюбленного Волочковой были сообщники — его бывшая жена Кристина Дюран и некая Юлия Беляева.

В этот же день Дюрана задержали по делу о мошенничестве. Отмечалось, что предприниматель занимал деньги якобы для расширения кондитерского бизнеса, но в итоге перестал выходить на связь с инвесторами и выплачивать дивиденды.

В апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело, тогда же Дюрана объявили в розыск.

Полиция поймала мошенника после подставной деловой встречи, организовать которую помогли именно обманутые вкладчики.

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