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Экс-супруга Пьехи стала жертвой аферы бывшего ухажера Волочковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Пьеха подала заявление в полицию на экс-ухажера балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, после того как он не вернул ей деньги, вложенные в развитие бизнеса. Об этом 23 октября сообщил источник «Известий».

Известно, что Пьеха вложила 200 тыс. рублей в развитие сети кондитерских Family Desert, принадлежащих Дюрану. По договору женщина должна была получить деньги обратно в течение года, а также ежемесячно получать 5% от суммы.

Ни одно из условий договора выполнено не было, а сам бизнесмен перестал выходить на связь. В связи с этим Пьеха приняла решение обратиться в полицию.

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Ранее, 6 октября, источник «Известий» сообщил об очередных обманутых инвесторах, которые обратились в полицию с заявлением на Дюрана. Заявителями стали 45-летняя москвичка Анна К., вложившая в развитие кондитерского бизнеса в общей сложности 2 млн рублей, а также 60-летний Андрей К., который инвестировал 3 млн. В обоих случаях экс-жених балерины исчез с деньгами.

Другой вкладчик рассказал «Известиям» о мошенничествах Дюрана 22 сентября. Он отметил, что у бывшего возлюбленного Волочковой были сообщники — его бывшая жена Кристина Дюран и некая Юлия Беляева.

В этот же день Дюрана задержали по делу о мошенничестве. Отмечалось, что предприниматель занимал деньги якобы для расширения кондитерского бизнеса, но в итоге перестал выходить на связь с инвесторами и выплачивать дивиденды. В апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело, тогда же Дюрана объявили в розыск.

Полиция поймала мошенника после подставной деловой встречи, организовать которую помогли именно обманутые вкладчики.

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