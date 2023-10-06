Еще два человека заявили о мошенничестве со стороны экс-ухажера Волочковой

Еще два обманутых инвестора обратились в полицию с заявлением на бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил источник «Известий».

Одним из двух заявителей стала 45-летняя москвичка Анна К. Женщина утверждает, что 21 октября 2022 года она заключила с Дюраном договор займа с целью инвестирования в развитие его кондитерского бизнеса. Пострадавшая вложила в общей сложности 2 млн рублей на 12 месяцев под 5% годовых с ежемесячными выплатами дивидендов, сообщает собеседник.

Другой обманутый инвестор — 60-летний Андрей К. из Москвы. 20 декабря 2022 года он вложил 3 млн рублей на тех же условиях, что и Анна К. В обоих случаях экс-возлюбленный балерины исчез с деньгами, не выполнив условий договора.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее, 22 сентября, другой вкладчик рассказал «Известиям» о мошенничествах Дюрана. Обманутый мужчина отметил, что у экс-жениха Волочковой были сообщники — его бывшая жена Кристина Дюран и некая Юлия Беляева.

В этот же день Дюрана задержали по делу о мошенничестве. Отмечалось, что предприниматель занимал деньги якобы для расширения кондитерского бизнеса, но в итоге перестал выходить на связь с инвесторами и выплачивать дивиденды. В апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело, тогда же Дюрана объявили в розыск.

Полиция поймала мошенника после подставной деловой встречи, организовать которую помогли именно обманутые вкладчики.