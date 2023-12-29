На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП

Два автомобильных пункта пропуска на границах с Грузией и Азербайджаном открыты после реконструкции. Об этом 29 декабря сообщил Минтранс России в Telegram.

«Сегодня мы открываем после реконструкции два важнейших автомобильных пункта пропуска международного транспортного коридора «Север-Юг» «Верхний Ларс» и «Яраг-Казмаляр», — заявил министр транспорта Виталий Савельев.

После реконструкции число полос на пограничном переходе «Верхний Ларс» увеличилось с 15 до 39, а на «Яраг-Казмаляре» — с 14 до 22. Их пропускная способность увеличена более чем в два раза, отметил Савельев.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе России и Грузии из-за непогоды образовалась большая пробка. Днем ранее был сильный снегопад, поэтому дорога была перекрыта из-за опасности схода лавин. Движение на КПП было заблокировано в обе стороны, его не планировали открывать до улучшения погодных условий.