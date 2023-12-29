Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения в ночь на 1 января, об этом 29 декабря сообщается на сайте ГУ МВД по российской столице.

Исключение коснется ГУМ-катка.

«ГУ МВД России по г. Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — предупредили в полиции.

Ранее, 21 декабря, в Москве отменили салюты в новогоднюю ночь. В столичной мэрии уточнили, что «как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов».

В прошлом году от новогодних салютов отказались не менее 30 регионов, в частности Костромская, Калужская, Астраханская, Орловская области, Чукотка и другие субъекты.