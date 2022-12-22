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Треть регионов России отказалась от официальных салютов в Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Не менее чем в 30 российских регионах власти отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь, выяснили «Известия», изучив сообщения официальных органов власти субъектов. Речь, в частности, идет о Костромской, Калужской, Астраханской, Орловской областях, Чукотке, Ростове-на-Дону и т.д.

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«Салютов, приглашения звезд, фестивалей, обновления новогодней иллюминации в городах не запланировано и не будет. Все мероприятия, которые готовятся для празднования Нового года в Калужской области, пройдут в формате детско-семейного отдыха», — подчеркнул в разговоре с «Известиями» замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

А в Курской, Белгородской и Брянской областях гражданам запретили любое использование пиротехники.

Так, в Курской области в связи с сохранением «желтого уровня» террористической опасности запретили продажу и запуск пиротехники с 12 декабря 2022 года до 31 января 2023-го, сообщили «Известиям» в администрации региона.

Подобное же решение приняли и власти Белгородской области. А в Брянской области в новогодние праздники граждане смогут использовать только пиротехнические изделия I класса опасности: хлопушки и бенгальские огни. Эта мера установлена указом губернатора области.

Не ограничивать граждан в запуске новогоднего салюта или фейерверков решили в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Северной столицы Кирилл Закревский.

«Закон о тишине предусматривает исключение — возможность запуска фейерверков в новогоднюю ночь. На данный момент никаких изменений в законе нет», — подчеркнул он.

Замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров, заявил, что москвичи могут запускать салюты только до 23:00 из-за закона «О тишине».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тише будут: каждый третий регион отказался от новогодних салютов

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