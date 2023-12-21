В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь

В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram со ссылкой на пресс-службу департамента культуры города.

Информацию подтвердили ТАСС в мэрии, заявив, что «как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов».

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что от организации городского фейерверка на Новый год и Рождество отказались в Сочи. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку участников спецоперации по защите Донбасса. Власти призывают ресторанные и гостиничные комплексы присоединиться к данной инициативе.

В прошлом году от новогодних салютов отказались не менее 30 регионов, в частности Костромская, Калужская, Астраханская, Орловская области, Чукотка, Ростов-на-Дону и другие субъекты.