В Сочи отказались от рождественских и новогодних салютов

В Сочи отказались от организации городского фейерверка на Новый год и Рождество, сэкономленные средства направят на поддержку участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, призываем присоединиться к инициативе», — добавил градоначальник.

Копайгородский также рассказал, что городские власти во время новогодних и рождественских каникул сделают акцент на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике. Всего на каникулах запланировано более 250 событий, в том числе в саму новогоднюю ночь.

«Масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом отложим до времени, когда наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям», — резюмировал мэр.

В прошлом году от новогодних салютов отказались не менее 30 регионов. В частности, речь шла о Костромской, Калужской, Астраханской, Орловской областях, Чукотке, Ростове-на-Дону и других российских субъектах.