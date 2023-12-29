Снегоход протаранил легковой автомобиль под Оренбургом

Снегоход врезался в легковой автомобиль в городе Бузулук Оренбургской области, в результате чего два человека пострадали.

Авария произошла на перекрестке: снегоход без номеров на большой скорости протаранил автомобиль Chevrolet Cobalt. Водитель и пассажир снегохода разлетелись в разные стороны, а сама машина врезалась в дерево.

По данным «Урал56.Ру», снегоходом управлял 34-летний мужчина, а пассажиром был 13-летний подросток, оба находились в нем без мотоциклетных шлемов. Мальчик обратился к врачам с ушибом коленного сустава, а мужчине потребовалась госпитализация.

В отношении водителя снегохода составили административные материалы за отказ от прохождения медосвидетельствования, также у него не было прав на управление транспортным средством и страховки.

Ранее, 24 декабря, четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов – Волгодонск, еще один получил травмы. Предварительно, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с Kia Cerato.