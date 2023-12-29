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Снегоход протаранил легковой автомобиль под Оренбургом

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Фото: МВД РФ
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Снегоход врезался в легковой автомобиль в городе Бузулук Оренбургской области, в результате чего два человека пострадали.

Авария произошла на перекрестке: снегоход без номеров на большой скорости протаранил автомобиль Chevrolet Cobalt. Водитель и пассажир снегохода разлетелись в разные стороны, а сама машина врезалась в дерево.

По данным «Урал56.Ру», снегоходом управлял 34-летний мужчина, а пассажиром был 13-летний подросток, оба находились в нем без мотоциклетных шлемов. Мальчик обратился к врачам с ушибом коленного сустава, а мужчине потребовалась госпитализация.

В отношении водителя снегохода составили административные материалы за отказ от прохождения медосвидетельствования, также у него не было прав на управление транспортным средством и страховки.

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