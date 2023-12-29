На военную службу по итогам осеннего призыва поступили 130 тыс. граждан

Осенний призыв завершен, на военную службу по его итогам поступили 130 тыс. человек. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г. № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что призывные комиссии стартовали 2 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска — 16 октября.

Из 130 тыс. призывников около 530 были направлены в научные и научно-производственные подразделения и более 200 — в спортивные роты.

«Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавили в министерстве.

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