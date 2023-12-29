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На военную службу по итогам осеннего призыва поступили 130 тыс. граждан

МО: осенний призыв завершен, на военную службу поступили 130 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Осенний призыв завершен, на военную службу по его итогам поступили 130 тыс. человек. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г. № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что призывные комиссии стартовали 2 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска — 16 октября.

Из 130 тыс. призывников около 530 были направлены в научные и научно-производственные подразделения и более 200 — в спортивные роты.

«Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавили в министерстве.

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