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Россиянам назвали неработающие способы борьбы с похмельем

Врач Мельникова призвала не пить марианд от огурцов для борьбы с похмельем
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Некоторые популярные способы борьбы с похмельем не только не работают, но и могут ухудшить состояние. Об этом 29 декабря рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Мельникова.

По ее словам, на следующее утро после употребления алкоголя нельзя снова пить спиртные напитки для избавления от неприятных последствий.

«После повторного употребления алкоголя на следующий день в крови в большом количестве вырабатывается ацетальдегид, который вызывает неприятные ощущения в виде головной боли и тошноты. Если ацетальдегид взаимодействует с дофамином, который выделяется при употреблении новой порции алкоголя, то в результате этой реакции образуется новое вещество с морфиноподобными свойствами», — сказала специалист «Газете.Ru».

Из-за этого алкогольная зависимость станет развиваться в геометрической прогрессии. Вместо горячительных напитков врач рекомендовала использовать рассол, но только от соленых огурцов, а не маринованных.

«Не пейте маринад вместо рассола. Потому что в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени по переработке вредных продуктов распада алкоголя», — сказала Мельникова.

Также она рекомендовала не пить противорвотные лекарства, так как они нарушат ритм сердца. Вместо этого лучше выпить чистую воду и пытаться заново вызвать рвоту. Еще одним неподходящим средством для борьбы с похмельем врач назвала парацетомол.

«Это самый гепатотоксический препарат. Суточная доза парацетамола для взрослых не должна превышать 4 г, рекомендовано принимать однократно не более 1 г (две таблетки). Но в сочетании с алкоголем даже треть дозы лекарственного препарата будет достаточно, чтобы вызвать печеночную недостаточность», — рассказала эксперт.

Мельникова предупредила, что заниматься самолечением опасно, а в случае алкогольной интоксикации следует проконсультироваться с врачом.

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Накануне главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов рассказала, что бороться с похмельным синдромом необходимо во время самого застолья: важно хорошо закусывать, пить много чистой воды. Врач объяснил, что рекомендуется выпивать стакан воды после любого алкогольного напитка.

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