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Врач перечислил необходимые действия при сильном похмелье

Нарколог Поликарпов: при сильном похмелье нужна инфузионная терапия
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Фото: Getty Images/ZzzVuk
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Сильное похмелье вредит организму, поэтому необходимо обратиться за специализированной помощью. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов.

«При несильном похмелье человеку достаточно отдыхать и пить много жидкости, однако сильное может угрожать здоровью и жизни, поэтому надо своевременно сделать капельницы для детоксикации и восстановления организма», — поделился специалист с «Газетой.Ru».

По его словам, бороться с похмельным синдромом необходимо во время самого застолья: важно хорошо закусывать, пить много чистой воды. Врач объяснил, что рекомендуется выпивать стакан воды после любого алкогольного напитка.

«Похмелье и вся совокупность его неприятных симптомов свидетельствуют, что организм избавляется от яда — продуктов распада алкоголя. Если у вас есть время на восстановление, то лучше отлежаться, пить много жидкости. При желании можно пить и рассол, хотя он не имеет целебных свойств, но позволит восполнить баланс электролитов. Тот же эффект дают спортивные напитки», — рассказал нарколог.

Поликарпов добавил, что сильно похмелье очень опасно для здоровья, особенно при наличии хронических заболеваний: в таком случае потерпеть и отлежаться не получится. Серьезно могут пострадать сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), нервная система и другие важные органы.

Если есть рвота, учащенное сердцебиение, слабость, обморочное состояние, то необходимо вызвать врача, добавил он. Доктор подчеркнул, что капельница являются самым эффективным способом детоксикации и восстановления организма человека.

«Инфузионная терапия ускоряет выведение продуктов распада алкоголя, восстанавливает работу внутренних органов. Кроме того, врач может добавить препараты с витаминами и седативные средства», — подытожил Поликарпов.

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До этого, 25 декабря, эндокринолог Ирина Петрова рассказала, как не съесть лишнего во время новогодних праздников. Эксперт указала, что существует высокий риск нарушить привычный режим питания из-за голодания перед праздником или переедания в новогоднюю ночь. Врач призвала 31 декабря придерживаться обычного графика питания, в том числе не игнорировать завтрак, обед и ужин, чтобы избежать чувства резкого голода и не переесть ночью.

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