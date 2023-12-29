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Польские силовики переместили на белорусскую территорию труп беженца

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Фото: gpk.gov.by
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Польские силовики переместили через границу на белорусскую территорию труп беженца, сообщается 29 декабря на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Тело иностранца с многочисленными гематомами обнаружили брестские пограничники 28 декабря в нескольких метрах от польского погранзабора.

Как отмечается, судя по следам, оставленным на месте происшествия, тело переместили с сопредельной территории через предназначенную для прохода животных калитку в заграждении.

В ходе осмотра тела погибшего на бедре была обнаружена полосовидная ссадина, которая могла образоваться от удара резиновой палкой.

«Во время работы следственно-оперативной группы на месте происшествия следователи обратили внимание на необычное поведение группы польских силовиков, которые находились за забором, цинично смеялись и моргали фонариками в сторону белорусских правоохранителей», — сказано в заявлении Госпогранкомитета.

Там добавили, что с начала 2023 года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из которых на счету польских силовиков.

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До этого, 21 октября, белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией женщину африканской внешности в бессознательном состоянии. Военнослужащие оказали ей первую помощь, но прибывшая бригада медиков констатировала смерть беженки.

Ситуация на границе Белоруссии с входящими в Евросоюз Польшей, Латвией и Литвой обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств с беженцами, против которых применялись силовые методы.

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