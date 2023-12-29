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ФСБ за 2023 год изъяла более 4 тонн наркотиков в Ленинградской области

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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) в 2023 году ликвидировала ряд крупных нарколабораторий и изъяла свыше 4 т наркотических веществ. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Управлением ФСБ России <...> в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий в 2023 году ликвидирован ряд крупных нарколабораторий, пресечены контрабандные каналы поставки и изъято из незаконного оборота свыше 4 т наркотических средств», — говорится в сообщении.

Изъятые наркотические и психотропные препараты были уничтожены в плановом порядке. При этом их общая стоимость на теневом рынке оценивается более чем в 19 млрд рублей.

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