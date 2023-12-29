Путин поддержал предложение главы «Аэрофлота» продлить плоские тарифы на год

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря поддержал предложение о продлении действия плоских тарифов на год.

«Так и сделаем», — сказал глава государства в ответ на обращение.

Путин призвал не снижать качество обслуживания пассажиров и оставить безопасность полетов на первом месте в списке приоритетов компании.

Позднее пресс-служба «Аэрофлота» подтвердила продление программы плоских тарифов на 2024 год.

«Специальные фиксированные цены действуют для перелетов экономическим классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград. <...> Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая основные периоды повышенного спроса: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска. Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года», — сообщила компания на своем сайте.

Стоимость билетов во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан составит 17 100 рублей в одну сторону и 28 400 рублей в обе. На рейсах авиакомпании «Россия» они будут стоить 15 050 рублей в одну сторону и 25 000 рублей в обе. Стоимость билета на рейсах в Калининград — 6400 рублей в один конец и 10 650 рублей в оба.

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