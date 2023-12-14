Путин пообещал продлить «плоские тарифы» для перелетов на Дальний Восток

Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на следующий год. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Что касается плоских тарифов. Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с «Аэрофлотом», прежде всего, с другими компаниями, с Министерством транспорта. Мы продлим, безусловно, плоские тарифы. Хорошо бы их расширить, но это вопрос дополнительного бюджетного финансирования, посмотрим», — сказал он.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.