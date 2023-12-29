Что известно о беременной жене Милоша Биковича

Звезда фильмов «Холоп», «Вызов» и «Лед» 35-летний актер Милош Бикович впервые женился, избранницей артиста стала сербская модель Ивана Малич. Пара уже ожидает первенца. Что известно о биографии и карьере дамы сердца Биковича — читайте в материале «Известий».

Милош Бикович Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Милош Бикович с Иваной Малич Фото: соцсети Милош Бикович с Иваной Малич Фото: соцсети Ивана Малич Фото: соцсети Милош Бикович с Иваной Малич Фото: соцсети Милош Бикович с Иваной Малич Фото: соцсети

Ивана Малич — биография

Малич — уроженка Черногории, она родилась на острове Бар в 1998 году. 25-летняя девушка увлекается модельной деятельностью, но по образованию она юрист и работает по специальности. Также на досуге Малич посещает актерские курсы. Ведет здоровый образ жизни и посещает церковь.

Будущие супруги познакомились в 2022 году. Впервые Малич и Бикович появились вместе официально как пара на премьере фильма «Вызов». Затем влюбленные пустились в путешествия — посетили Бали, Францию, Мальдивы и Грецию. Из этой южной страны Бикович сообщил фанатам новость — скоро пара станет родителями. Пол малыша кинозвезда пока не уточнял.

Сейчас супруги вместе живут в квартире Биковича в Белграде. На публике жена кинозвезды появляется редко, зато радует фанатов снимками в соцсетях.

Милош Бикович женился — новости

До женитьбы Бикович не раз заводил яркие романы. Он встречался с российской моделью и актрисой Сашей Лусс. Затем артист завел отношения с партнершей по картине «Лед» Аглаей Тарасовой. Звезды пробыли вместе два года. Фанаты ждали свадьбы, но актеры приняли решение расстаться.

Затем избранницей актера стала сербская модель Барбара Таталович. А перед тем, как встретить будущую жену, Бикович встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной.

О женитьбе актера общественности рассказал его друг и коллега по сцене Иван Охлобыстин. Он назвал избранницу Биковича прекрасной девушкой.