Традиционное ценно: «Холоп 2», «Бременские» и свежие «Три богатыря»

Сразу после боя курантов в кинотеатры ворвутся «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Релизы-тяжеловесы будут делить между собой большую часть зрителей страны и собирать максимально возможные за неделю миллиарды рублей. В это же время 12-й мультфильм о трех богатырях будет работать на детскую аудиторию, а для ценителей авторского кино будет свой подарок — «Химера» Аличе Рорвахер, фильм, который профессионалы называют среди лучших релизов уходящего года. «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные и следующие за ними каникулы.

«Три богатыря и Пуп Земли» 6+

Режиссер: Константин Феоктистов В ролях: Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий

Двенадцатый полный метр франшизы студии «Мельница» — тут уже даже «Марвелам» впору занервничать. Всегда под Новый год, всегда с успехом: хотя и форма, и шутки уже порядком поизносились, студия не пытается рисковать и вносить концептуальные перемены в свой продукт. В результате мультики о богатырях предстают вполне цельным повествованием, которое теоретически могло быть сделано и выпущено единовременно.

За два десятилетия выросли дети, которые смотрели первые части, они уже повели своих собственных детей на новые выпуски. Сейчас «Мельница» работает еще над двумя частями: «Три богатыря. Конец времен» и «Три богатыря. Город планеты», плюс выйдет еще сериал, конца-края этому изобилию не видно. Ну и стоит напомнить, что даже в чахлом прокате 2022 года прошлая часть «Конь на троне» собрала 420 млн рублей (результат включает кассу и за конец 2021 года) и по итогам фильм вошел в топ-10 кассы – 2022.

Сюжет нового мультика выдает желание авторов поиграть на поле «Флинстонов» и «Крудсов»: провалившись сквозь землю (буквально), герои оказываются в эпохе динозавров и знакомятся со своими предками. Всё для того, чтобы понять: в людях ничего за прошедшие с тех пор миллионы лет особо не изменилось. Не повезло только динозаврам, они не такие живучие, как двуногие хозяева Земли. И с чувством юмора у них тоже не очень.

«Холоп 2» 12+

Режиссер: Клим Шипенко В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова

Клим Шипенко и Дмитрий Дьяченко давно участвуют в состязании на звание самого кассового режиссера страны. В этом году Дьяченко вырвался вперед, благодаря успеху «Чебурашки». Впрочем, его трилогия про «Последнего богатыря» собрала в прокате не сильно меньше сказки про ушастое существо и апельсины. Но до этого момента первое место было у Шипенко: его «Холоп» держался в статусе самой кассовой российской картины в истории. А в этом году «Вызов» собрал (между прочим, не в новогодние каникулы) больше 2 млрд рублей. Примечательно, что ТВ-премьера «Вызова» состоится в один день с релизом «Холопа», 1 января.

В продолжении своей комедии Шипенко, как и «богатырская» «Мельница», не рискует с нововведениями. Здесь всё то же шоу Трумэна, только оно функционирует не для развлечения публики, а для перевоспитания мажоров. Григорий, герой первого фильма, теперь уже переформатированный и исправленный, и он, как полагается, будет тут за главного тьютора. А целью будет Катя, которую играет Аглая Тарасова, и надо будет делать человека из нее. Как говорится, «вот взять бы Канта за грудки, да года на три в Соловки». Нужно быть Шипенко, чтобы сделать из этой истории не антиутопию, а народную комедию. С другой стороны, он ведь не просто так начинал с шизофренического триллера «Кто я?»: тот тоже маскировался под гламурную драмеди — может, и второй «Холоп» не так прост, как кажется.

«Бременские музыканты» 6+

Выходить одновременно с «Холопом» кажется рискованным шагом: релизы будут тесниться и мешать друг другу заработать, пусть формально они нацелены на разную аудиторию. «Музыканты» — более семейная картина, «Холоп» — скорее молодежная. Но при этом ясно, что анархистский гимн «Ничего на свете лучше нету» куда ближе старшему ностальгирующему поколению, чем детям, которые и мультик уже наизусть выучили, и на замечательный новый спектакль Евгения Марчелли в театре Моссовета уже успели сходить. Может, даже еще в машине радиоспектакль не раз прослушали. Их здесь трудно будет чем-то удивить. Песни везде те же, сюжет до боли знакомый.

А вот взрослым будет интересно, например, переосмысление образа гениального сыщика. У Марчелли его играет Виталий Кищенко, здесь — Константин Хабенский. У Марчелли Атаманша Катя Гусева, здесь — Мария Аронова. Кроме того, в «Бременских» еще и Сергей Бурунов в роли Короля, а этому артисту в последнее время особенно удаются роли отца, у которого большие проблемы с подрастающими детьми. Всё это заставляет с большим вниманием отнестись к премьере, но это внимание не к фильму, а к нюансам. Что в итоге выберет детская аудитория — большой вопрос. Не исключено, что «Богатырей», которые хотя бы предлагают новый сюжет, пусть и со старыми героями.

«Химера» 18+

Режиссер: Аличе Рорвахер В ролях: Джош О’Коннор, Карол Дуарте, Винченцо Немолато, Изабелла Росселлини, Альба Рорвахер

Синефилам 1 января тоже будет подарок — релиз «Химеры» из конкурса Каннского кинофестиваля. В Россию главные фильмы мирового авторского кино теперь доходят нечасто, поэтому такие сюрпризы нужно ценить. Аличе Рорвахер — одна из главных режиссеров последнего десятилетия, с момента, когда ее залитые солнцем и медом «Чудеса» получили Гран-при Каннского кинофестиваля. С тех пор каждая ее новая работа вызывает самые бурные и практически всегда восторженные реакции, а в красавицу Альбу Рорвахер, сестру режиссера, просто влюблены поголовно все, кто хоть раз ее видел на экране.

Новая картина как будто призвана проложить мостик от ультрасовременной эстетики Рорвахер к великому итальянскому кино. Поэтому в фильме возникает Изабелла Росселини, поэтому киноязык апеллирует к фантасмагориям Феллини, а сам сюжет показательно сказочен и мифологичен (особенно в той части, которая отсылает к Орфею и Эвридике). Главный герой — археолог, который от поисков древних сокровищ переходит к квесту в загробном мире, так как ищет свою умершую музу. Звучит таинственно и странно, выглядит еще таинственнее и страннее. А там еще и песни.

«Каменщик» 18+

Режиссер: Ренни Харлин В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера

Иногда «просто кино» тоже важно. «Каменщик» — это релакс для тех, кто любит экшен, чуть-чуть саспенса и чтобы в фильме была классическая пара «крепкий мужик — красавица, которой палец в рот не клади». Но самое главное здесь — имя постановщика. Ренни Харлин считается совершенно культовой фигурой в гиковской среде. Одно только перечисление его работ вводит фанатов к экстаз: «Кошмар на улице Вязов 4», «Крепкий орешек 2», «Скалолаз» (тот самый, с Сильвестром Сталлоне), печально известный «Остров головорезов», который после провала похоронил веру Голливуда в приключенческое кино. Правда, потом «Пираты Карибского моря» эту веру вернули и приумножили, но карьеру Харлина это сильно подкосило.

Провалы на этом не закончились, зато потом Харлин еще не раз будоражил не желающие крепнуть умы кидалтов. У него вышли «Изгоняющий дьявола: Начало», «Охотники за разумом», «Тайна перевала Дятлова». Качество фильмов с каждым следующим неуклонно снижалось, фанбаза истончалась, но всё равно — для поклонников экшенов Харлин остается брендом.

В «Каменщике» главную роль сыграл Аарон Экхарт, тоже своего рода сбитый летчик. Когда-то он играл у Оливера Стоуна, Стивена Содерберга, Шона Пенна, Брайана де Пальма, Джона Ву и, вершина карьеры, у Кристофера Нолана в «Темном рыцаре». Но потом увлекся экшенами, и приглашать его на серьезные проекты быстро перестали. За последние 15 лет у Экхарта из качественного кино только «Чудо на Гудзоне» Клинта Иствуда. А в новой картине он спецагент ЦРУ в отставке, возвращается на службу нехотя и только ради спасения человечества от глобальной угрозы. Будем надеяться, что у него всё получится.