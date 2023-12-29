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Рыболовецкое судно загорелось в порту на Шикотане

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Фото: соцсети
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Рыболовецкое судно «Ольховатка» загорелось на южнокурильском острове Шикотан, сообщили местные Telegram-каналы 29 декабря.

Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Судно горело открытым пламенем, над ним поднимались клубы дыма. При этом экипаж находился на борту.

Сейнер был пришвартован у причала села Крабозаводское. Пожар начался около 12:00 по местному времени (04:00 мск).

С пожаром боролись две автоцистерны и девять человек личного состава. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало замыкание электропроводки. Экипаж сейнера не пострадал.

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