Рыболовецкое судно загорелось в порту на Шикотане

Рыболовецкое судно «Ольховатка» загорелось на южнокурильском острове Шикотан, сообщили местные Telegram-каналы 29 декабря.

Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Судно горело открытым пламенем, над ним поднимались клубы дыма. При этом экипаж находился на борту.

Сейнер был пришвартован у причала села Крабозаводское. Пожар начался около 12:00 по местному времени (04:00 мск).

С пожаром боролись две автоцистерны и девять человек личного состава. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало замыкание электропроводки. Экипаж сейнера не пострадал.

Ранее, 26 октября, моряк погиб при взрыве баллонов на российском судне в районе Сангарского пролива Японского моря. Инцидент произошел 26 октября на борту судна «Сароник Бриз».