Моряк погиб при взрыве баллонов на российском судне у берегов Японии
Моряк погиб при взрыве баллонов на российском судне в районе Сангарского пролива Японского моря, сообщила 27 октября в Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
Предварительно, инцидент произошел 26 октября на борту судна «Сароник Бриз», которое следовало из морского порта Пусан (Республика Корея). На корабле произошел взрыв баллонов с ацетиленом.
В результате происшествия пожара не было, судно находится в мореходном состоянии. О пострадавших не сообщается.
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту взрыва.
Накануне четыре человека пострадали при взрыве на борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции. По какой причине произошел инцидент, не уточняется. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.