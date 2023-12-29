SpaceX сообщила о запуске ракеты Falcon Heavy с секретным шаттлом США

Ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США. Об этом 28 декабря сообщила компания-разработчик SpaceX в соцсети X.

Запуск состоялся 28 декабря в 20:07 по местному времени (29 декабря 04:07 мск) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал во Флориде. Трансляция запуска велась в прямом эфире на YouTube-канале компании.

Отмечается, что конкретные задачи полета космоплана X-37B — засекреченная информация. Известно лишь, что, по данным Космических сил США, цель данной миссии — проведение «широкого спектра испытаний и экспериментов».

Ранее, 23 декабря, ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

Всего в рамках проекта Starlink выведено 5,6 тыс. спутников, из которых 5,2 тыс. находятся в рабочем состоянии. Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, за исключением нескольких стран.