Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту Земли 23 интернет-спутника Starlink. Об этом 23 декабря сообщила американская компания SpaceX.

«Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении в X (бывшем Twitter).

Запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантическом океане.

Всего в рамках проекта Starlink выведено 5,6 тыс. спутников, из которых 5,2 тыс. находятся в рабочем состоянии. Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, за исключением нескольких стран.

До этого SpaceX вывела на орбиту интернет-спутники Starlink 22 октября. Было запущено 23 объекта.