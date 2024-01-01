Входят и выходят: отразится ли уход Анголы из ОПЕК на нефтяном рынке

В новом году Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) слегка похудеет. Картель покинет Ангола, один из африканских лидеров нефтедобычи. Это первый «беглец» из ОПЕК за последние четыре года, хотя в прошлом такие случаи происходили неоднократно. В этот раз демарш произошел на фоне значительного сокращения общей доли ОПЕК в глобальной добыче черного золота. Опрошенные «Известиями» аналитики, однако, не считают, что уход Анголы свидетельствует о кризисе картеля. Подробности — в материале «Известий».

Министр природных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо, выступая перед национальным телевидением, объявил о выходе страны из ОПЕК. По словам представителя африканского государства, которое добывает около 1,1 млн баррелей в день (17-е место в мире и третье в Африке после Нигерии и Алжира), членство Анголы в картеле больше не служит ее национальным интересам.

В чем причины выхода

Ангола была не слишком довольна последним решением ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу. Представители страны в организации заявляли, что хотели бы получать 1,18 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 80 тыс. больше, чем сейчас . Эти объемы в мировых масштабах невелики, но Ангола столкнулась с достаточно сильным давлением Саудовской Аравии, которая сама активно сокращает добычу и требует того же от некоторых нефтяных «миноров».

Парадокс ситуации заключается в том, что вообще-то добыча в Анголе падает. С 2016 года она сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки, почти в девять раз больше потенциального увеличения, из-за которого и разгорелся весь конфликт. Кроме того, в прошлом Ангола регулярно не выбирала свои квоты до конца. Страна страдает от хронического недоинвестирования в свой нефтяной сектор, из-за чего он и переживает спад. В то же время доказанные запасы африканской республики составляют около 10 млрд баррелей, что позволяет вести добычу нынешними темпами почти 30 лет — по среднемировым меркам довольно много. Ангольское руководство упрекает в этом в том числе и ОПЕК, которая не дает полную свободу действий национальной нефтяной индустрии.

Министр природных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

У решения может быть и политический подтекст. В ноябре президент Анголы Жуан Лоуренсу гостил у американского коллеги Джо Байдена. Американцы пообещали привести в страну инвестиции на миллиард долларов, в том числе $900 млн — на проект по развитию солнечной энергетики. Учитывая весьма прохладные отношения между Вашингтоном и ключевыми игроками в ОПЕК, американские корни решения Анголы могут просматриваться хорошо , даже если возможный демарш Луанды и не обсуждался напрямую. В любом случае африканцы, которые присоединились к ОПЕК в 2007 году (во времена, когда квоты были по факту рекомендациями, а не обязательствами), рассчитывают получить некую свободу действий в отношении своих ресурсов.

Понесут ли ОПЕК и ОПЕК+ потери

Заявление привело к падению цен на нефть на мировых рынках сразу на полтора процента. Впрочем, другие новости в течение следующих дней позволили отыграть падение. С чисто технической точки зрения особой проблемы в уходе Анголы нет. По словам президента института энергетики и финансов Марселя Салихова, на Анголу приходится всего около 6% добычи ОПЕК и около 4% добычи ОПЕК+.

— Однако важно, что фактически Ангола не имеет свободных мощностей в добыче и не может оказывать влияние на мировой рынок, — добавил эксперт.

Демарш Анголы скорее рассматривается как симптом трений внутри ОПЕК и ОПЕК+. Высказывались предположения, что это «бегство» может стать не последним. Далеко не все страны активно соглашались с позицией Саудовской Аравии о том, что нужно придерживаться тактики жесткого ограничения добычи. Эр-Рияд с его глубокими карманами может сохранять низкие уровни добычи годами, чего не скажешь о тех участниках картеля, кто с большим трудом сводит собственные бюджеты и для которых жизненно важен каждый баррель.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Кроме того, у некоторых членов организации вызывает большую тревогу существенное сокращение доли ОПЕК на рынке в последние месяцы и годы. Не входящие в картель страны, такие как США, наращивают свое влияние. Америка к концу текущего года побила свой прежний рекорд производства нефти — 13 млн баррелей в сутки. Значительная ее часть идет на внешние рынки, тесня традиционных игроков, входящих в картель. В таких условиях трения между разными игроками с разными интересами могут только усилиться.

Тем не менее пока позиции ОПЕК выглядят уверенными, считает старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин. Он отметил, что по итогам года общий объем добычи стран — участниц ОПЕК составит 33,4 млн баррелей в сутки, или почти 33% мирового производства жидких углеводородов, государств ОПЕК+ — порядка 40% .

— Еще более существенной является роль организации в мировой торговле, поскольку значительную часть продукции они направляют на внешние рынки. В связи с этим говорить о снижении влияния картеля на формирование котировок преждевременно, сдержанный рост цен, который наблюдался в текущем году после принятия организацией новых решений, обусловлен в первую очередь ограниченными перспективами роста спроса на мировом рынке, — указал Тимонин.

Определяющими с точки зрения судьбы ОПЕК являются действия Саудовской Аравии (плюс Кувейт, ОАЭ), которые могут менять уровень добычи. В случае ОПЕК+ еще добавляется Россия , которая также выполняет свои обязательства и сокращает добычу, добавил Марсель Салихов.

Фото: Global Look Press/Stefan Espenhahn

Примеров выхода тех или иных стран из организации более чем достаточно.

— В 1995 году картель покидал Габон, принявший решение о возвращении в 2016-м. В 2019 году из ОПЕК также вышел Катар на фоне сокращения своей роли на мировом рынке нефти и нецелесообразности участия в организации, — напомнил Иван Тимонин.

По словам Салихова, ранее членами ОПЕК были Индонезия, Эквадор и Катар, которые также покинули организацию. Однако их выход не оказал существенного влияния на судьбу соглашения.

— Определяющим с точки зрения будущего ОПЕК+ является сотрудничество «Саудовская Аравия + союзники» и РФ, — подчеркнул собеседник.

Фото: Global Look Press/dpa/Hannes P Albert