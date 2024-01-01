Входят и выходят: отразится ли уход Анголы из ОПЕК на нефтяном рынке
В новом году Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) слегка похудеет. Картель покинет Ангола, один из африканских лидеров нефтедобычи. Это первый «беглец» из ОПЕК за последние четыре года, хотя в прошлом такие случаи происходили неоднократно. В этот раз демарш произошел на фоне значительного сокращения общей доли ОПЕК в глобальной добыче черного золота. Опрошенные «Известиями» аналитики, однако, не считают, что уход Анголы свидетельствует о кризисе картеля. Подробности — в материале «Известий».
Министр природных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо, выступая перед национальным телевидением, объявил о выходе страны из ОПЕК. По словам представителя африканского государства, которое добывает около 1,1 млн баррелей в день (17-е место в мире и третье в Африке после Нигерии и Алжира), членство Анголы в картеле больше не служит ее национальным интересам.
В чем причины выхода
Ангола была не слишком довольна последним решением ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу. Представители страны в организации заявляли, что хотели бы получать 1,18 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 80 тыс. больше, чем сейчас. Эти объемы в мировых масштабах невелики, но Ангола столкнулась с достаточно сильным давлением Саудовской Аравии, которая сама активно сокращает добычу и требует того же от некоторых нефтяных «миноров».
Парадокс ситуации заключается в том, что вообще-то добыча в Анголе падает. С 2016 года она сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки, почти в девять раз больше потенциального увеличения, из-за которого и разгорелся весь конфликт. Кроме того, в прошлом Ангола регулярно не выбирала свои квоты до конца. Страна страдает от хронического недоинвестирования в свой нефтяной сектор, из-за чего он и переживает спад. В то же время доказанные запасы африканской республики составляют около 10 млрд баррелей, что позволяет вести добычу нынешними темпами почти 30 лет — по среднемировым меркам довольно много. Ангольское руководство упрекает в этом в том числе и ОПЕК, которая не дает полную свободу действий национальной нефтяной индустрии.
Министр природных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо
У решения может быть и политический подтекст. В ноябре президент Анголы Жуан Лоуренсу гостил у американского коллеги Джо Байдена. Американцы пообещали привести в страну инвестиции на миллиард долларов, в том числе $900 млн — на проект по развитию солнечной энергетики. Учитывая весьма прохладные отношения между Вашингтоном и ключевыми игроками в ОПЕК, американские корни решения Анголы могут просматриваться хорошо, даже если возможный демарш Луанды и не обсуждался напрямую. В любом случае африканцы, которые присоединились к ОПЕК в 2007 году (во времена, когда квоты были по факту рекомендациями, а не обязательствами), рассчитывают получить некую свободу действий в отношении своих ресурсов.
Понесут ли ОПЕК и ОПЕК+ потери
Заявление привело к падению цен на нефть на мировых рынках сразу на полтора процента. Впрочем, другие новости в течение следующих дней позволили отыграть падение. С чисто технической точки зрения особой проблемы в уходе Анголы нет. По словам президента института энергетики и финансов Марселя Салихова, на Анголу приходится всего около 6% добычи ОПЕК и около 4% добычи ОПЕК+.
— Однако важно, что фактически Ангола не имеет свободных мощностей в добыче и не может оказывать влияние на мировой рынок, — добавил эксперт.
Демарш Анголы скорее рассматривается как симптом трений внутри ОПЕК и ОПЕК+. Высказывались предположения, что это «бегство» может стать не последним. Далеко не все страны активно соглашались с позицией Саудовской Аравии о том, что нужно придерживаться тактики жесткого ограничения добычи. Эр-Рияд с его глубокими карманами может сохранять низкие уровни добычи годами, чего не скажешь о тех участниках картеля, кто с большим трудом сводит собственные бюджеты и для которых жизненно важен каждый баррель.
Кроме того, у некоторых членов организации вызывает большую тревогу существенное сокращение доли ОПЕК на рынке в последние месяцы и годы. Не входящие в картель страны, такие как США, наращивают свое влияние. Америка к концу текущего года побила свой прежний рекорд производства нефти — 13 млн баррелей в сутки. Значительная ее часть идет на внешние рынки, тесня традиционных игроков, входящих в картель. В таких условиях трения между разными игроками с разными интересами могут только усилиться.
Тем не менее пока позиции ОПЕК выглядят уверенными, считает старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин. Он отметил, что по итогам года общий объем добычи стран — участниц ОПЕК составит 33,4 млн баррелей в сутки, или почти 33% мирового производства жидких углеводородов, государств ОПЕК+ — порядка 40%.
— Еще более существенной является роль организации в мировой торговле, поскольку значительную часть продукции они направляют на внешние рынки. В связи с этим говорить о снижении влияния картеля на формирование котировок преждевременно, сдержанный рост цен, который наблюдался в текущем году после принятия организацией новых решений, обусловлен в первую очередь ограниченными перспективами роста спроса на мировом рынке, — указал Тимонин.
Определяющими с точки зрения судьбы ОПЕК являются действия Саудовской Аравии (плюс Кувейт, ОАЭ), которые могут менять уровень добычи. В случае ОПЕК+ еще добавляется Россия, которая также выполняет свои обязательства и сокращает добычу, добавил Марсель Салихов.
Примеров выхода тех или иных стран из организации более чем достаточно.
— В 1995 году картель покидал Габон, принявший решение о возвращении в 2016-м. В 2019 году из ОПЕК также вышел Катар на фоне сокращения своей роли на мировом рынке нефти и нецелесообразности участия в организации, — напомнил Иван Тимонин.
По словам Салихова, ранее членами ОПЕК были Индонезия, Эквадор и Катар, которые также покинули организацию. Однако их выход не оказал существенного влияния на судьбу соглашения.
— Определяющим с точки зрения будущего ОПЕК+ является сотрудничество «Саудовская Аравия + союзники» и РФ, — подчеркнул собеседник.
Хотя ряды членов картеля и поредели, этого не скажешь про ОПЕК+. В начале декабря президент национальной бразильской нефтяной компании Petrobras заявил, что его страна намерена присоединиться к клубу, хотя речи об установлении квот для Бразилии не идет. Как минимум на первом этапе бразильцы собираются побыть просто наблюдателями. Бразилия вообще довольно быстро наращивает добычу. За последние 10 лет она выросла почти в полтора раза, до нынешних 3,6 млн баррелей в день (в три с лишним раза больше, чем в Анголе). Новые крупные игроки, таким образом, будут волей-неволей посматривать в сторону картеля, который с 2016 года показал себя активным игроком, готовым идти в моменте на определенный ущерб ради достижения долгосрочных целей.