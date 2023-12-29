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Эксперт Зайцев назвал топ-3 рисков при покупке квартир в 2024 году

Названы главные риски покупки жилья в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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За последние полгода ипотечное кредитование в России, а вместе с ним и рынок недвижимости претерпели ряд существенных изменений: от достаточно резкого роста ключевой ставки до трансформации существующих льготных программ. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев 29 декабря рассказал «Известиям», чего следует опасаться покупателям квартир в 2024 году.

«Самый главный риск — лишиться права на получение льготной ипотеки. Теперь его лишается не только сам заемщик и созаемщик при оформлении льготного кредита, но и поручитель. Такие правила вступили в силу с 23 декабря 2023 года. Повторная выдача будет уже без субсидирования процентной ставки», — отметил он.

Вторым риском Зайцев назвал неправильную оценку долговой нагрузки и непродуманную на этапе оформления кредита стратегию его будущего погашения.

«При высоких ставках по ипотеке нужно правильно рассчитать возможность ее досрочного погашения, только так можно свести к минимуму переплату. При этом есть смысл подстраховаться и оформить кредит на максимально возможный срок, высчитав сумму, которую потребуется вносить досрочно, чтоб переплата по кредиту не превратилась в астрономическую сумму», — продолжил эксперт.

Третьим риском Зайцев считает покупку недвижимости на эмоциях. Время, когда можно было купить практически любой объект недвижимости и спустя достаточно короткое время продать его с доходностью, пока в прошлом. Сейчас любая покупка недвижимости — это инвестиция, и относиться к ней нужно соответствующе.

«Выбирать объект нужно так, чтобы в случае срочной продажи завтра как минимум его стоимость была не ниже сегодняшней. Это правило актуально, даже если на этапе покупки вы уверены в том, что никогда не будете его продавать. Ликвидность объекта в среднесрочной перспективе выходит на первый план», — отметил он.

По словам Зайцева, ждать какого-то глобального снижения цен вряд ли стоит, поэтому приобретать квартиру нужно тогда, когда в этом есть потребность вне зависимости от того, в чем она выражается — в желании иметь собственную жилплощадь или необходимости инвестировать сбережения.

«На рынке всегда были и будут квартиры с дисконтом, как и квартиры, цена которых явно завышена, и главное здесь — правильно выбрать и вовремя приобрести. Следующий год, даже в условиях высоких ставок, даст такую возможность», — подытожил Сергей Зайцев.

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