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Эксперты назвали регионы России с самыми низкими ценами на новостройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская область оказались регионами с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках. Об этом сообщила пресс-служба «Домклик» со ссылкой на исследование специалистов компании.

Как сообщили специалисты «Домклик», в рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год. Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке. На основе полученных данных аналитики составили рейтинг регионов с ранжированием по минимальной стоимости 1 кв. м новостроек.

По данным «Домклик», минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тыс. руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку — Кабардино-Балкарская республика (51,5 тыс.), на третьем — Смоленская обл. (53,9 тыс.). В пятерку регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тыс.) и Оренбургская обл. (57,4 тыс.). На шестом месте оказалась Республика Калмыкия (57,5 тыс.), на седьмом — Саратовская область (58,1 тыс.). Ее совсем немного опережает Курганская область, оказавшаяся на 8 месте (58,2 тыс.). На девятом месте рейтинга — Челябинская область (58,4 тыс.) и замыкает десятку Псковская область — здесь 1 кв.м. жилья в новостройке обойдется покупателю в среднем в 58,4 тыс. руб.

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