Финансовый консультант рассказала о способах быстрого погашения ипотеки

Погасить быстрее ипотеку можно, использовав несколько приемов. Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова рассказала «Известиям» подробнее о возможных вариантах для заемщиков.

«Самый главный [способ] — в каждую дату платежа делать дополнительный платеж. Размер его каждый определяет для себя сам. В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно, в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесенная сумма идет в основной долг. Так, один дополнительный месячный платеж может сэкономить вам от 10 до 30 месяцев платежей», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, важно использовать все возможные налоговые вычеты на покупку квартиры, на уплаченные проценты, если они доступны заемщику. Все полученные деньги от вычетов следует вносить в ипотеку единовременно с уменьшением срока ипотеки, а не со снижением суммы платежа.

«Следующий момент — используйте инвестиции. Начинайте какую-то часть — пусть это и небольшая сумма в 3–10% от вашего дохода — инвестировать, изучая инструменты с большей доходностью, чем банковские вклады. Это может быть фондовый рынок, крипторынок. Но здесь нужны знания и системное создание капиталов. Тогда у вас появится возможность для полного закрытия ипотеки в короткий срок», — отмечает Волкова.

Финансовый консультант рекомендовала изучить все возможные способы грамотной экономии. Например, грамотно использовать кешбэк за платежи картой и всегда думать, как можно купить то же самое дешевле. Она также посоветовала планировать расходы и все высвобожденные деньги направлять на погашение ипотеки. По ее словам, когда человек начинает изучать приемы грамотной экономии, он может сохранить до 30% бюджета.

«Последний рычаг, который можно использовать во все времена, — увеличение заработка. Каждый день думайте над тем, как вы можете увеличить свой доход. Устраивайте мозговой штурм, накидывайте варианты. Если делать это целенаправленно и регулярно, то результат не заставит себя ждать», — заключила Волкова.

Ранее, 4 декабря, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин привел прогноз, согласно которому в 2023 году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов. По его словам, этот показатель почти на 60% превысит результат 2022-го и на треть — 2021-го.