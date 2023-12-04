ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей

В 2023 году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов, привел прогноз начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря. В финансовой организации уточнили, что этот показатель почти на 60% превысит результат 2022-го и на треть — 2021-го.

В банке в этом году планируют предоставить россиянам на покупку жилья порядка 1,4 трлн рублей ипотеки, что будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года и на 11% — 2021-го. Объясняется, что такой результат во многом обеспечен рекордным спросом в III квартале, особенно в сентябре, когда клиенты ускорили оформление ипотеки, ожидая повышения ставок по рыночным кредитам и изменений неценовых условий по госпрограммам.

При этом в ВТБ уточнили, что с изменением ценовых параметров рынок начал «охлаждаться», а россияне, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в IV квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с III кварталом, добавили там.

«Стремление регулятора «охладить» рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки — сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года», — приводит слова Бабина пресс-служба ВТБ.

Он отметил, что, по прогнозу финансовой организации, следует ожидать в первую очередь продления семейной программы — с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь.

«Сегодня на семейную ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе привыкания рынка к работе без основной госпрограммы значение семейной ипотеки будет только возрастать», — объяснил он.

При этом, по оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Россиянам, которые в настоящее время берут ипотеку, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить, подчеркнули в банке.

«По нашей оценке, в этом году сегмент ИЖС (индивидуального жилищного строительства. — Ред.) на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД. На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования», — также рассказал Бабин.

По его словам, важен запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний, которые пока из-за высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами не предлагают изобилие вариантов в частном домостроении.

«Для более эффективной работы необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС», — считает он.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Как объяснили «Известиям» в Минфине РФ, в настоящее время готовится соответствующее постановление. В ведомстве обратили внимание на то, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы.