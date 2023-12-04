Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей
Мир
ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа
Происшествия
ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников
Авто
Число продаж автомобилей Lada выросло до 36 тыс. в ноябре
Мир
FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами
Общество
Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Армия
В ДНР заявили об укреплении группировки ВСУ под Горловкой иностранцами
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в организации взрыва у военкомата
Экономика
Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин
Происшествия
В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
Армия
В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая
Общество
ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарства
Мир
СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США

ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов, привел прогноз начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря. В финансовой организации уточнили, что этот показатель почти на 60% превысит результат 2022-го и на треть — 2021-го.

В банке в этом году планируют предоставить россиянам на покупку жилья порядка 1,4 трлн рублей ипотеки, что будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года и на 11% — 2021-го. Объясняется, что такой результат во многом обеспечен рекордным спросом в III квартале, особенно в сентябре, когда клиенты ускорили оформление ипотеки, ожидая повышения ставок по рыночным кредитам и изменений неценовых условий по госпрограммам.

При этом в ВТБ уточнили, что с изменением ценовых параметров рынок начал «охлаждаться», а россияне, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в IV квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с III кварталом, добавили там.

«Стремление регулятора «охладить» рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки — сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года», — приводит слова Бабина пресс-служба ВТБ.

Он отметил, что, по прогнозу финансовой организации, следует ожидать в первую очередь продления семейной программы — с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь.

«Сегодня на семейную ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе привыкания рынка к работе без основной госпрограммы значение семейной ипотеки будет только возрастать», — объяснил он.

Бесконечности предел: власти расширят лимиты по льготной ипотеке
Почему они закончились быстрее ожиданий и грозит ли это приостановкой выдач

При этом, по оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Россиянам, которые в настоящее время берут ипотеку, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить, подчеркнули в банке.

«По нашей оценке, в этом году сегмент ИЖС (индивидуального жилищного строительства. — Ред.) на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД. На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования», — также рассказал Бабин.

По его словам, важен запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний, которые пока из-за высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами не предлагают изобилие вариантов в частном домостроении.

«Для более эффективной работы необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС», — считает он.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Как объяснили «Известиям» в Минфине РФ, в настоящее время готовится соответствующее постановление. В ведомстве обратили внимание на то, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023