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Власти расширят лимиты по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки — сейчас готовится соответствующее постановление, сообщили «Известиям» в Минфине РФ. В ведомстве уточнили, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы.

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В период августа-сентября, когда ключевую ставку резко поднимали (с 8,5% до 13%), на льготную ипотеку был ажиотажный спрос, напомнила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. В результате в августе выдачи по госпрограммам достигли исторического максимума, из-за чего лимиты у банков начали тратиться в более быстром темпе, отметила эксперт.

По данным ДОМ.РФ, на всё время действия программ общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки под 6% — 3,4 трлн. Он был распределен между банками.

По сведениям на 25 ноября, Сбер выдал кредитов по первой программе на 2,221 трлн рублей из заложенных 2,249 трлн. При этом банк уже израсходовал лимиты по второй программе, выдав на 52 млрд больше, чем было предусмотрено.

У многих крупных кредитных организаций лимиты уже на исходе, следует из данных ДОМ.РФ. Например, ПСБ сможет выдать льготной ипотеки только на 7,1 млрд рублей (из выделенных банку изначально 134 млрд), Совкомбанк — на 6,8 млрд (из 55 млрд), а МКБ — на 6,1 млрд (из 66 млрд).

Заканчиваются лимиты и финансовых организаций с меньшей долей рынка — в Райффайзенбанке их осталось только на 170 млн рублей.

Фокус клиентов после роста ставок на вторичном рынке вслед за ключевой сместился на госпрограммы, пояснила глава управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Елена Лобанова. Помимо того, спрос традиционно усиливается предновогодним периодом. В совокупности эти факторы увеличивают риски преждевременного исчерпания лимитов, выделенных на семейную и льготную программы.

Нарастающий спрос и неопределенность в сроках выхода постановления правительства о расширении общей суммы льготной ипотеки повышают вероятность того, что их может не хватить, добавила Елена Лобанова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бесконечности предел: власти расширят лимиты по льготной ипотеке

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