Авиапарк компании «Победа» в 2024 году пополнит еще один Boeing
Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800, он начнет летать в середине следующего года, сообщили РБК в пресс-службе компании, добавив, что парк лоукостера достигнет 42 лайнеров.
По данным источника издания, Boeing, который передадут «Победе», — это борт чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила полеты в 2022 году из-за санкций.
У «Победы» в конце 2020 года было 34 Boeing, а в следующем «Аэрофлот» передал лоукостеру 10 самолетов из своего парка. В 2022 году, после того, как за границей арестовали три Boeing «Победы», парк авиакомпании сократился до 41 самолета.
13 декабря в пресс-службе лоукостера «Победа» сообщили, что авиакомпания может начать выполнение рейсов в Краснодар в январе следующего года.
29 октября авиакомпания «Аэрофлот» и входящий в его структуру лоукостер «Победа» запустили рейсы из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Рейсы «Победы» в данном направлении вылетают четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.