Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Общество
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Политика
Политолог заявил о глупом положении Европы из-за разрыва связей с Россией
Общество
Владелица лошадей в сгоревшей московской конюшне исключила проблемы с проводкой
Общество
Подруга Треповой рассказала о наличии в ее квартире множества гипсовых голов
Мир
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в стране терактов польскими формированиями
Общество
Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей
Общество
Авиакомпания «Россия» заявила о готовности возобновить полеты в Краснодар
Общество
Дед Мороз рассказал про подарки для детей участников СВО
Общество
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве
Политика
ЦИК предложила голосовать в новых регионах РФ не только по паспорту
Общество
Более 400 тыс. человек в регионах РФ остаются без электричества из-за непогоды
Мир
Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина
Общество
Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки

«Победа» может начать выполнение полетов из аэропорта Краснодар в январе

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лоукостер «Победа» может начать выполнение рейсов в Краснодар в январе следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 13 декабря.

«Авиакомпания «Победа» в случае открытия аэропорта Краснодар планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Найти и обездвижить: аэропорты столкнулись с проблемой закупки защиты от дронов
В чем причина и как власти предлагают решить вопрос

Ранее в этот день в пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря, передает RT.

Источник «Известий» в авиавластях рассказал, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 13 декабря согласовало выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара. По данным собеседника, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) — Краснодар — Минеральные воды.

Кроме того, источник уточнил, что аэропорт планируется открыть 25 декабря. Он будет работать с ограничениями: полеты будут осуществляться только днем. Будет разрешено пять взлет-посадок в час и не более 70 взлет-посадок в день.

При этом решение о его открытии будет приниматься после выполнения технического рейса, передает НСН.

В начале 2023 года замглавы Росавиации Наталья Андрианова сообщала, что в 2022-м на финансирование временно закрытых аэропортов было потрачено порядка 6,7 млрд рублей.

В сентябре правительство сообщило, что направит более 2,6 млрд рублей дополнительно из резервного фонда аэропортам в центре и на юге России для частичной компенсации их расходов из-за продления ограничения полетов.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался, напоминает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023