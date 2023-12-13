«Победа» может начать выполнение полетов из аэропорта Краснодар в январе

Лоукостер «Победа» может начать выполнение рейсов в Краснодар в январе следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 13 декабря.

«Авиакомпания «Победа» в случае открытия аэропорта Краснодар планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря, передает RT.

Источник «Известий» в авиавластях рассказал, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 13 декабря согласовало выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара. По данным собеседника, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) — Краснодар — Минеральные воды.

Кроме того, источник уточнил, что аэропорт планируется открыть 25 декабря. Он будет работать с ограничениями: полеты будут осуществляться только днем. Будет разрешено пять взлет-посадок в час и не более 70 взлет-посадок в день.

При этом решение о его открытии будет приниматься после выполнения технического рейса, передает НСН.

В начале 2023 года замглавы Росавиации Наталья Андрианова сообщала, что в 2022-м на финансирование временно закрытых аэропортов было потрачено порядка 6,7 млрд рублей.

В сентябре правительство сообщило, что направит более 2,6 млрд рублей дополнительно из резервного фонда аэропортам в центре и на юге России для частичной компенсации их расходов из-за продления ограничения полетов.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался, напоминает телеканал «Звезда».