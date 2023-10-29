«Аэрофлот» и «Победа» запустили рейсы из Москвы в Абу-Даби
Авиакомпания «Аэрофлот» и входящий в его структуру лоукостер «Победа» с 29 октября запустили рейсы из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом говорится в сообщениях компании.
«Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800», — следует из опубликованного на сайте «Аэрофлота» релиза.
Там же указывается, что со 2 ноября авиакомпания переведет рейсы в новый терминал Midfield международного аэропорта Абу-Даби. В «Аэрофлоте» напомнили об анонсированном ранее увеличении с 30 октября количества рейсов из Москвы в Дубай. По словам представителей компании, данная мера связана с возросшим сезонным спросом.
Принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер «Победа» с 29 октября также начал выполнять полеты в Абу-Даби, следует из онлайн-табло московского аэропорта Внуково. Рейсы в данном направлении будут вылетать четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Помимо этого самолеты «Победы» ежедневно следуют из Внуково в Дубай.
До этого, 13 июля, стало известно, что «Победа» расширила региональную программу полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Армению. Авиаперевозчик начал осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай с 4 октября 2023 года два раза в неделю, а полеты из Сочи в Гюмри — с 29 октября 2023 года четыре раза в неделю.