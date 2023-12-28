Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле Москва и Киев были близки к миру
Москва и Киев были близки к мирному урегулированию конфликта в ходе переговоров весной 2022 года в Стамбуле. Об этом сообщил бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины и член делегации Киева на переговорах с Москвой Александр Чалый.
«Мы обсуждали с российской делегацией фактически два месяца — март и апрель [2022 года] <…> И мы, как вы помните, заключили так называемое «стамбульское коммюнике». И мы были очень близки в середине — конце апреля к тому, чтобы завершить <военный конфликт> каким-либо мирным соглашением», — сказал он на конференции Женевского центра политики безопасности, видео с которой было размещено на YouTube-канале организации 22 декабря.
Чалый также отметил, что президент России Владимир Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования конфликта с Украиной. Замглавы МИД не пояснил, что именно помешало заключить соглашение в 2022 году.
24 ноября глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».
До этого, 22 ноября, Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.