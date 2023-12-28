Блиновская, обвиняемая в отмывании денег, оспорила решение налоговой инспекции

Блогер и предприниматель, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, находящаяся под следствием за налоговое правонарушение, хочет оспорить решение налоговой инспекции, в связи с чем 26 декабря было подано соответствующее заявление в суд. Об этом 28 декабря говорится на сайте Арбитражного суда Москвы.

Документ принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля. В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение суда было вынесено 24 октября, однако его содержание в материалах не цитируется.

Как прокомментировал «Известиям» налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершенное ею правонарушение.

Юрист отметил, что не видит оснований для того, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС. Хаминский пояснил, что Верховный суд РФ в своих постановлениях неоднократно указывал, что применение налоговой реконструкции является обязанностью, а не правом налогового органа.

Блогера задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости.