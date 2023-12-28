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Захарова рассказала, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 декабря раскритиковала политику США, Канады и Австралии по отношению к их коренным народам.

«Что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом? Покажу на примерах из англосаксонского мира», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что в США индейцы до сих пор живут в резервациях, при этом половина сообществ не имеет такой возможности.

«Даже в самих резервациях дискриминация индейцев продолжается — выходцы из племен получают меньшую зарплату, их не берут на государственные должности, наблюдается рост преступности», — указала она.

В Австралии, по ее словам, власти продолжают изымать детей у аборигенов, что является геноцидной практикой.

«Речь идет о прицельном и целенаправленном разрушении механизма передачи культурного наследия — от поколения к поколению. Местные жители подают в суд на власти, ведь их дети похищены, но иск, скорее всего, обречен», — отметила Захарова.

Говоря о Канаде, она напомнила о существовании закрытых интернатов для коренного населения. Захарова указала, что в стране наблюдается всплеск насилия по отношению к нетитульным национальностям.

«И речь идет не только об индейцах и евреях, число нападений на которых значительно выросло после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Неплохо было бы им заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных», — заключила дипломат.

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Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

При этом российский лидер заявил, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

До этого, 24 июля, президент РФ заявил в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», что формирующийся многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Путин подчеркнул, что российская сторона всегда выражает поддержку конструктивным инициативам партнеров.

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