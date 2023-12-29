Пеня дней: россиянам простят неточности в налоговой отчетности

С 1 января по 31 декабря 2024 года налоговая инспекция не начислит пени, если налогоплательщик сдаст неверно составленное уведомление, а также если совсем его не отправит. Эта мера действовала для бизнеса в 2023 году, чтобы смягчить для предпринимателей переход на единый налоговый платеж. К каким последствиям приведет налоговое послабление и какие меры еще можно принять для помощи россиянам — в материале «Известий».

Кто может воспользоваться

Постановление правительства России от 26 декабря 2023 года № 2315, предусматривающее продление на 2024 год моратория на начисление пени в случае ошибок при формировании уведомлений об исчисленных налогах, имеет важное значение для купирования негативных последствий работы вновь созданной системы налоговых уведомлений, считают опрошенные изданием эксперты.

Этот шаг продиктован необходимостью дальнейшей доработки взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в рамках исполнения налоговых обязательств.

Данная мера не окажет никакого влияния непосредственно на граждан, поскольку налоговые уведомления в данном случае касаются исключительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, полагает эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он призывает следить за формулировками и не путать этот вид налоговых уведомлений с теми, которые получают граждане по расчету налогов с физических лиц (имущественный, земельный, транспортный).

— Что касается влияния моратория на начисление пени в рамках отдельных бизнес-структур или экономики в целом, то это исключительно позитивный посыл от правительства, свидетельствующий о понимании проблем функционирования нового порядка учета налоговых обязательств в рамках единого налогового счета, или ЕНС, — заявил Саськов.

Освобождение от уплаты налоговых пеней и штрафов практикуется как на основании общих положений Налогового кодекса РФ (для случаев, когда налогоплательщик не виноват в допущенном нарушении), так и на основе разовых решений государства, как в случае с Единым налоговым счетом, дополняет к.ю.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики РАНХиГС Виктор Мачехин.

Чисто технически

Данную меру можно назвать «техническим» послаблением, для экономики в целом это решение не имеет большого значения, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Ранее из-за необходимости исправлять допущенные ненамеренно ошибки в налоговой декларации некоторые задерживали уплату налогов, в связи с чем им начислялась пеня из расчета 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, а иногда и штрафы в размере не менее 20% от суммы налога, — говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, для общества решение восстанавливает справедливость, поскольку фактически срок уплаты налогов в таких случаях нарушался вынужденно.

На экономику страны новая норма серьезно не повлияет, солидарен с ним Виктор Мачехин.

— Практика такого освобождения началась с 2023 года, и она была даже шире. На физических лицах, не являющихся предпринимателями, это также никак не скажется — они не обязаны направлять указанное уведомление о налогах.

Подобные налоговые послабления только создают видимость того, что для бизнеса делается что-то полезное, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Самые эффективные меры обычно принимают неохотно, поскольку они влекут за собой большие последствия, — считает она.

С точки зрения эксперта, российской экономике поможет дифференцированный налог, тем более что система прогрессивного налога показала свою эффективность в других странах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я имею в виду действительно богатых людей — с доходами в десятки и сотни миллионов рублей в год. Речь не о представителях среднего класса, прослойка которого в России мала, а с введением прогрессивного налога станет еще меньше. Сейчас прогрессивная шкала (НДФЛ по ставке 15%) распространяется на граждан с доходом свыше 5 млн рублей. Эта система может быть усовершенствована, — дополнила собеседница издания.

Нужно «допилить»

Правительство косвенным образом признает сохранение необходимости режима тестирования ЕНС, равно как и донастройки системы взаимодействия с налогоплательщиками в рамках налоговых уведомлений — утверждает Владимир Саськов.

— Мораторий на пени позволит бизнесу продолжать спокойно адаптироваться к новым условиям взаимодействия с государством в рамках бюджетных процессов, что, безусловно, даст положительный эффект и для экономики в целом, — рассказал собеседник «Известий».

При этом единый налоговый платеж пока еще не превратился в нормально функционирующий инструмент, считает Виктор Мачехин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Налогоплательщикам требуется время, чтобы к нему привыкнуть. В данном случае — точно больше года. История с Единым налоговым счетом показала, что даже очевидные меры по упрощению налогового администрирования, если они касаются многих или всех налогоплательщиков, должны предварительно тестироваться. Также нужна активная работа с налогоплательщиками, чтобы быть уверенными в том, что они понимают новые правила и могут работать по ним. Значительная экономия средств и времени в результате внедрения глобальных цифровых решений, особенно в комплексных сферах государственного управления, достигается при серьезной предварительной подготовке, включающей в себя проверку работоспособности решений в реальных условиях, — резюмирует эксперт.

Мачехин положительно оценивает принятую меру как пример клиентоцентричного подхода государственных органов, которые оперативно отреагировали на ход внедрения практики ЕНП и реакцию налогоплательщиков. А по мнению Андрея Лободы, такое послабление следует сделать постоянным, а не временным.