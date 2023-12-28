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ЦБ с января начнет проводить валютные операции для пополнения средств ФНБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центральный банк (ЦБ) РФ начнет проводить операции на внутреннем валютном рынке, направленные на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Работа начнется с 9 января 2024 года, следует из сообщения, опубликованного в четверг, 28 декабря, на сайте регулятора.

Операции будут проходить в соответствии с анонсированным до этого порядком их проведения. Специалисты учтут все операции со средствами ФНБ, осуществленные в 2023 году.

Уточняется, что в первой половине 2024 года ЦБ займется покупкой и продажей иностранной валюты. Регулятор будет заключать сделки, исходя из корректировки обнародованного Министерством финансов объема операций в рамках бюджетного правила. Речь идет о ежедневном объеме продаж в размере 11,8 млрд рублей.

Сделай вывод: банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе
По закону они обязаны это сделать с 1 мая 2024 года

В этот же день ЦБ РФ принял решение навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей. Как отмечается, можно будет бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.

В середине декабря сообщалось, что крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через СБП. Так, в ВТБ установили повышенный среднемесячный лимит в 1 млн по перечислениям через СБП для некоторых зарплатных клиентов.

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