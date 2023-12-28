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ЦБ РФ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП
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ЦБ РФ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Центробанк (ЦБ) РФ принял решение навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Это следует из данных регулятора, опубликованных 28 декабря.

«Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане смогут переводить бесплатно между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

Помимо этого, с 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссии ЦБ по ряду операций в СБП. Так, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат кешбэка продавцу при отказе от покупки. Нововведение позволит сделать более привлекательной программу лояльности СБП как для торгово-сервисных предприятий, так и для обслуживающих их банков, отмечает Банк России.

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В середине декабря сообщалось, что крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через СБП. Так, в ВТБ установили повышенный среднемесячный лимит в 1 млн по перечислениям через СБП для некоторых зарплатных клиентов.

В настоящее время россияне могут бесплатно отправить по СБП до 100 тыс. рублей в месяц в любую финорганизацию. При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от трансакции (максимум 1,5 тыс. рублей). Точную комиссию устанавливает каждая кредитная организация самостоятельно.

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