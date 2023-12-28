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Зять владельца яичной фабрики рассказал о его самочувствии после покушения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Зять одного из крупнейших производителей яиц Геннадия Ширяева, на которого было совершено покушение, заявил, что угроз в его адрес не поступало.

«Угрозы не поступали, это стало неожиданностью. Он чувствует себя великолепно, сотрудников с Новым годом поздравляет, работает», — сказал Дмитрий «Известиям» 28 декабря.

Он отметил, что есть подозрения относительно того, кто мог совершить нападение.

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Инцидент произошел 27 декабря в 18:00 на 474-м км трассы Курск – Саратов в Борисоглебске Воронежской области. Неизвестный два раза выстрелил в принадлежащий Ширяеву Volkswagen. Бизнесмен не пострадал.

Коллега Ширяева рассказал, что никаких предпосылок перед нападением не было. Атака на бизнесмена, совершенная со стороны лесополосы, не была никем зафиксирована. Всего произошло два выстрела в стекло автомобиля и в дверь.

На данный момент стрелявший не установлен и не задержан, делом занимается Следственный комитет.

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