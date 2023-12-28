Коллега владельца яичной фабрики раскрыл детали покушения на него

Коллега владельца одного из крупнейших производителей яиц Геннадия Ширяева, проработавший с ним более 20 лет, 28 декабря рассказал известиям о покушении на бизнесмена.

По его словам, перед происшествием бизнесмен поехал по делам на маслозавод.

«Мы были вместе на заводе, на предприятии. Он: «Я поехал». Ну, поехал-поехал. Потом звонок: «Ты не уехал?» — «Нет, в меня выстрелили, еду обратно», — рассказал он.

Коллега отметил, что Ширяев связался с ним в первую очередь.

«Он мне первым позвонил по этой ситуации потому, что я находился рядышком, недалеко от него. Его подзатрясло немножко, не знает, что делать», — поделился собеседник.

По словам коллеги, никаких предпосылок перед нападением не было. Кроме того, атака на бизнесмена, совершенная со стороны лесополосы, не была зафиксирована никем.

«Он просто нажал на газ и поехал дальше, всё. Приехал обратно на предприятие. Это [было] в двух км от предприятия <…> Действительно, узнали, что два выстрела — одно в стекло, одно в дверь. В задней двери два отверстия больших — насквозь прошло», — уточнил мужчина, добавив, что выстрелы были совершены примерно в пяти метрах от Ширяева.

Инцидент произошел 27 декабря в 18:00 на 474-м км трассы Курск – Саратов в Борисоглебске Воронежской области. Неизвестный два раза выстрелил в принадлежащий Ширяеву Volkswagen. Бизнесмен не пострадал.

На данный момент стрелявший не установлен и не задержан, делом занимается Следственный комитет.