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Вильфанд рассказал о 1043 рекордах температуры в Москве за год

Вильфанд: 840 рекордов максимальной температуры было в стране в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Свыше тысячи температурных рекордов побито в РФ за год, причем рекордов максимальной температуры было почти в шесть раз больше, чем минимальной. Об этом 28 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о потеплении климата.

«Много рекордов было — 1043 рекорда... 840 рекордов максимальной температуры и 139 — минимальной, еще 63 рекорда по количеству осадков. То есть разброс существует, но все-таки превалируют максимальные температуры, это характеристика глобального потепления», — отметил он на пресс-конференции «Погода на Новый год и праздничные каникулы».

Синоптик добавил, что за всю историю наблюдений практически со стопроцентной вероятностью 2023 год в мире станет самым теплым.

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что горнолыжный сезон на курортах Сочи может открыться раньше обычного из-за большого количества снега. Он также отметил, что для наращивания искусственного снега необходима подложка и сейчас на курортах Сочи «высота снега большая», что позволяет запустить работу генераторов.

Накануне Вильфанд сообщил, что ряд регионов в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке ожидает аномально холодное завершение 2023 года, в некоторых из них морозы будут доходить до 47–51 градуса. Например, В Архангельской области 29–31 декабря температура будет на 7–11 градусов ниже нормы.

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