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Психолог назвала способы справиться с предновогодним стрессом

Психолог Елгаева: необходимо распределить задачи по срокам выполнения
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Фото: ТАСС/Fredrik Sandberg/TT via ZUMA Press)
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Медиатор-психолог Екатерина Елгаева в четверг, 28 декабря, поделилась, как в последний месяц 2023 года успеть сделать всё запланированное и не получить выгорание в предновогодней суете.

Специалист со ссылкой на разные исследования объяснила, что от 43% до 82% россиян испытывают беспокойство и тревогу перед праздниками. Стресс является в первую очередь физическим переживанием. В таком случае расслабиться и убрать телесные зажимы помогут дыхательные упражнения, йога, горячая ванная, указала она.

«Необходимо сесть и расписать все дела, которые необходимо закончить до Нового года: и рабочие, и личные. Для каждой задачи пропишите сроки, а также последствия, в случае если выполнить ее не удастся. Это позволит распределить приоритеты и, может быть, даже отказаться от чего-то без особых потерь», — рассказала психолог «Газете.Ru».

По словам Елгаевой, точный план также может позволить сократить число дедлайнов.

«К примеру, сдать рабочий отчет в срок — необходимо. Это напрямую влияет на других сотрудников, а может, и на премию. А вот мытье окон, если на него нет сил и времени, отлично подождет до конца новогодних каникул. <…> Поймите, на что можете повлиять, а что изменить не в силах, и старайтесь планировать последние недели декабря исходя из этого», — подытожила эксперт.

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Ранее, 21 декабря, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала, какие действия можно попробовать для улучшения личной эффективности, когда в ожидании новогодних праздников или отпуска снижается работоспособность. Стоит разрешить себе думать о предстоящем отдыхе в строго определенное время, делать своему «внутреннему ребенку» маленькие вознаграждения за проделанные задачи, планировать и расставлять приоритеты как рабочих дел, так и предпраздничной активности, объяснила специалист.

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